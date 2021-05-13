Van’da yağış sonrası Van Gölü’nün rengi değişti

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle Van Gölü’nün rengi değişti.

Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur Bendimahi Çayı üzerinde Van Gölü’ne döküldü. Van Gölü’nün burun kısmı dökülen çamurlu sularla birlikte rengi değişti. Dere ağızlarında renk değişikli ile iç kesimlerdeki turkuaz mavisi seyrine doyumsuz manzara ortaya koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.