Çatak’ta Bayram namazı ve şehitlik ziyareti

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Van’ın Çatak ilçesinde Merkez Camii'nde kılınan Ramazan bayramı namazı sonrası protokol şehitlik ziyareti yaptı.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut Bayram namazı sonrası beraberinde İlçe Müftüsü Abdullah Uzel, Yazı İşleri Müdürü Murat Okan ve şehit aileleri ile birlikte şehitliği ziyaret ettiler. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen şehitlikteki ziyarette İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Yasini Şerif okunarak ilçe protokolü tarafından kabristan başında dua edildi. okunan duaların ardın protokol şehitlikten ayrıldı.

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