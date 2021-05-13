Başkale'de 3 kilo eroin ile silah ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu taşlar arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 835 gram eroin ile bir silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bölekli Mahallesi kırsalında taşlar arasında gizlenmiş 5 paket halinde 3 kilo 835 gram eroin, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 1 şarjör ve 24 adet 7.62 milimetre çapında mühimmat ile 32 adet Bixi makineli tüfeğine ait mühimmat ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve mühimmata el konulurken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.