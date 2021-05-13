Erciş'te iki aile arasında taş ve sopalı kavga: 7 yaralı



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Erciş'e bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde meydana geldi. 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aile fertleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada her iki aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-05-13 20:58:21



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