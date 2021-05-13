Erciş Kaymakamı şehit ailelerinin bayramını kutladı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu beraberindekilerle birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu beraberinde 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile birlikte ilk önce Erciş Emniyet Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Polis ve jandarma personeli ile bayramlaşan Kaymakam Mehetbeyoğlu, personele kolonya ve çikolata ikram etti. Buradaki bayramlaşmanın ardından polis ve jandarma yol kontrol noktalarında bulunan görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yol uygulama sırasında durdurulan araçların sürücülerine kolonya ve çikolata ikram eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ndeki sağlık personelinin bayramını kutladı. Kaymakam Memetbeyoğlu ve beraberindekiler son olarak ilçede ikamet eden şehit alilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret esnasında şehit ailelerine Kur'anı Kerim, bayrak ve çeşitli hediyeler verilerken, çocuklara ise oyuncak dağıtıldı.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Şehit aileleri her zaman bizim için kıymetlidir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin yanındayız. Onlara sonsuz saygı ve minnet duyuyoruz. Bu sıkıntılı günlerin inşallah en yakın zamanda bitecek ve tekrar eski bayramların tadını alacağız. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan bayramı tüm ulusumuza mübarek olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin" dedi.

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