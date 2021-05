Uçurumdan düşen atı itfaiye kurtardı

Van’ın Erciş ilçesinde sahipsiz bir at uçurumdan düşmesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Salihiye Mahallesi'nde sahipsiz bir atın uçurumdan düştüğünü gören vatandaşlar durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerle veteriner hekimler, yaptıkları incelemede atın ağır yaralandığı ve ayağının kırıldığı tespit edince Erciş Belediyesi'nden yol açmak için iş makinesi, atı çıkarmak içinde vinç ve kamyon istendi. Olay yerine gelen iş makinesi yolu açmasıyla belediye ekiplerinin 5 saatlik uğraşları sonucu yaralı at vinç yardımıyla kamyona bırakıldı. Yaralı at, Erciş Belediyesi Veteriner Kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Erciş Belediyesi Zabıta Memuru Fatih Karadağ, "Belediyemize uçuruma bir at düştüğü ihbarı geldim İhbarın hemen ardından veteriner hekimimizle olay yerine intikal ettik. Yaptığımız inceleme sonucu atın ağır yaralı oldu tespit edildi. Kepçenin yolu açması ile vinç yardımıyla yaralı atı kamyona koyduk ve tedavisi için belediyemizin veteriner kliniğine götürüyoruz" dedi.

