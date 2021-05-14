Kaçak avlanan 300 kilo inci kefali, imha edildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 4 çuval dolusu 300 kilo inci kefali ele geçirildi. Balıklar, ekipler tarafından imha edildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor. Muradiye'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki tatlı suda, kaçakçıların balık avladığı ihbarı üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak avlanan 4 çuval dolusu 300 kilo ölü balık, ele geçirdi. Balıklar, ekipler tarafından imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-14 09:22:37



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