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Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

İHA

Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Van’ın Tuşba ilçesinde bir tırın motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgilere göre olay, İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir tırın motor bölümüne giren yılan için itfaiye ekiplerinden destek istenildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri alarak kısa sürede yılanı bulunduğu bölümde çıkartarak doğal ortamına bıraktı.

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