İtfaiye ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü çıkarttı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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– Van’ın Özalp ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Özalp ilçesinde yaşayan Şehriban Platin (40) isimli kadın, parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmak için hastaneye başvurdu. Buradan itfaiyeye yönlendirilen kadın, hassas aletlerle yapılan çalışmalar sonucu parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı.

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