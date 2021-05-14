Vali Bilmez: Van Gölü kıyılarının turizme açılması çalışmalarımızı sürdüreceğiz



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yürüttükleri projelerle Vanlıları, NASA'nın yarışmasında görseli birinci seçilen Van Gölü ile buluşturacaklarını söyledi. Bilmez, "Göl kıyılarının da turizme açılması için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü'nü koruma ve iyileştirme projeleri hayata geçiriliyor. Yürütülen çalışmalarla vatandaşın gölden daha fazla yararlanmaları için sahil kesimlerinin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Tuşba ilçesi Çitören sahilinde incelemelerde bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Bilmez'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan, Başkan Danışmanı Emre Güray, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban da eşlik etti.

'HALKIMIZI GÖL İLE BULUŞTURACAĞIZ'

Vali Bilmez, Van Gölü'nün tam anlamıyla kullanıma kazandırılması için projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu yıl genel itibarıyla ağırlığımızı sahil kesimine verdik. Edremit ilçemizde havaalanı bitimindeki Fidanlık Parkı'mız, İpekyolu ilçemiz Kale sahil kesimi ve Kampüs sahiline kadar olan kısımda ahırları kaldırdık. Buradaki çalışmalarımıza daha çok turizm ağırlıklı, vatandaşlarımızın gelip temiz, nezih bir ortamda Van Gölü'nü seyretmeleri konusunda ağırlık verdik. İnşallah Van halkımızı göl ile buluşturacağız. Yani artık ahırlar vatandaşlar ile gölün arasına giremeyecek. Hayvancılık yaylalarda yapılacak. Göl kıyılarının da turizme açılması için çalışmalarımızı bu doğrultuda titizlikle yürüteceğiz. Burada da belediye olarak yapacağımız turistik tesislerin yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bir kısmını kendimiz yapacağız bir kısmını da özel sektöre devredeceğiz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda buradaki sahillerimizin Antalya´dan, Muğla´dan herhangi bir farkı olmayacak" dedi.

Vali Bilmez, bölgeye yatırım yapmak isteyen turizmcilere de çağrıda bulunarak, "Van´ın toplam yatak kapasitesi sosyal tesisler de dahil 6 bin civarındadır. Bugün kapı açık olsaydı sadece 4 bin İranlının giriş yaptığı bir kentten bahsediyoruz. İlimizde kültür turları da arttı. Pandemiden önce günlük 20 uçak iniş yapıyordu. Bölgesinde bir cazibe merkezi olan Van Gölü bu sene uzaydan da birincilik ödülü oldu. Biz onu 'yeryüzünün incisi' kabul ediyoruz. Önümüzdeki senelerde hem turizm hem de ekonomik olarak bu bölgeye çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bizler de şimdiden onun master planlarını yapmak zorundayız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-14 14:43:42



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