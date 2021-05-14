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Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz: “Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, İsrail’in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek veriyor”

İHA

Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz: “Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, İsrail’in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek veriyor”

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri tarafından Filistin’de İsrail askeri tarafından şehit edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Van’da İsrail’in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. 54 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Hazreti Ömer Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Filistin'de yaşanan insanlık dışı katliamlar için bir araya geldi. Gıyabi cenaze namazının ardından 52 Van SDİ adına açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz; Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği’nin İsrail’in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olduğunu söyledi. Gündüz, “Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk Kıblegahımız olan Mescidi Aksa’yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah’ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücahedelerinde kadın erkek, genç yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescidi Aksa’yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescidi Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil Siyonistler Mescidi Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Günlerdir Siyonist İsrail’in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda kundaktaki bebeklerden sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden hamile annelere, genç yaşlı demeden şehit etmiştir” dedi.

"Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir beladır"
İşgalci İsrail’in tüm insanlığa bela olduğunu söyleyen ve bir an önce durdurulması gerektiğinin altını çizen Gündüz, “İşgalci Siyonistler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle işbirliğiyle Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır. Terörist İsrail’in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir beladır. Bu belanın ortaya çıkmasının arkasındaki sapkın düşünce olan Siyonizm tüm insanlık için 7 24 problem üretmektedir. Siyonist İsrail’in bu küstahça davranışlarının kaynağı Batı’dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, İsrail’in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır” diye konuştu.

"Terör örgütü İsrail’in, Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır"
Siyonist İsrail’in Filistin’de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacağını söyleyen Gündüz, “Siyonist İsrail’in attığı her adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz. Biz terörist İsrail’in fırsatını bulduğunda, bu coğrafyayı ateşe vermekten, insanları sömürmekten, köle yapmaktan ya da öldürmekten çekinmeyeceğini biliyoruz. Terör örgütü İsrail de şunu bilsin ki biz de ne ölmekten, ne de öldürülmekten korkmuyoruz ve terörist İsrail’e yaptığı her küstahlığın, şımarıklığın hesabını soracağız. Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail’in ve işgalin sonunu getirecektir. Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail’e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Şunu herkes bilmeli ki Siyonizm tüm insanlığa yönetilmiş bir tehdittir. Müslümanlar Siyonizm’in ve Siyonist İsrail’in tuzaklarına düşmemelidir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Hangi renk ve ırktan olursa olsun barış ortamında yaşayabilmek her insanın hakkıdır. Siyonist İsrail’e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız, harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir. Terör örgütü İsrail’in çok yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceğini görecektir. Terör örgütü İsrail’in, Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah’ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve dünyaya huzur ancak bu şekilde gelecektir” ifadelerini kullandı.

"İsrail laftan anlamaz, yalnızca güçten anlar"
“Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız” diyen Gündüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücahedemiz; başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir. Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu, İslam Birliği’nin kurulması adına ömrü boyunca çalışmalar yürüten ve İslam Birliği’nin mutlaka kurulması gerekliliğini bizlere miras olarak bırakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın; ‘İsrail laftan anlamaz. Yalnızca güçten anlar’ sözü bir kez daha haklılığını göstermiştir. Terör örgütü İsrail, Müslümanların gücünü görecek ve cehenneme sürülecektir. Cenabı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescidi Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan, şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan, dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren inanmış topluluğa, özgür Mescidi Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun.”
Program daha sonra ‘Kahrolsun İsrail’ sloganlarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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