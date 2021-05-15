(Özel) Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar, aynı zamanda martılara da ziyafet oluyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğunda engelleri zıplayarak aşmasıyla ortaya çıkan görsel şölen devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını yemek için bir birleri ile kıyasıya mücadele ediyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefali balığının martılar tarafından avlanması ilginç ve aksiyon dolu sahneler ortaya çıkarıyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefalinin avlanması 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında yasak uygulanırken, bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergiliyor. Bu göç sırasında kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. Alınan tedbirler kapsamında kaçak avcılığının önüne geçilirken, yasaklar bir tek martılar aldırmıyor. Martılar derelerde yoğunlaşan balıklara rahatça ulaşarak avlarını yemek için bir birleri ile kıyasıya mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.