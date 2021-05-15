Elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü

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Van’da yol yapım çalışması sırasından elektrik akımına kapılan işçi hastanelik oldu.

Alınan bilgilere göre, olay, İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan yol yenileme çalışması sırasında Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerini beklemeden trafoda elektriği kesmek isteyen H.T. isimli işçi akıma kapılarak yaralandı.

Bölgede bulunanlar tarafından hemen özel araçla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.T. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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