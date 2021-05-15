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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi

İHA

TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Van’ın Gevaş ilçesinde çocuklara içinde bayram harçlığı olan tebrik kartları dağıttı.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan TÜGVA Gevaş Temsilcisi Hüseyin Abatay, Türkiye genelinde 30 il ile Almanya’daki 30 eyalet ortaklığında gerçekleşen proje kapsamında bayram harçlıklarının dağıtıldığını ifade ederek, “TÜGVA olarak ortaokul çağındaki öğrencilerimize ve aynı zamanda bir kısım ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bayram harçlığı dağıtmaktayız. TÜGVA Gevaş İlçe Teşkilatı üyelerimle birlikte bayramda öğrencilerimizi gezerek hem bayramlarını kutladık hem de harçlıklarını takdim ettik. İlçe genelinde 20 öğrencimize ulaştık. Bu projemiz Van ve bütün ilçelerinde de yapılmaktadır. Ben bu anlamda TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Harçlıklarını alan öğrenciler de, TÜGVA’da yer aldıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, kendilerine harçlık gönderen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu’na teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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