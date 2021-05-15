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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

İHA

Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı’na uçkun adlı bitkiyi toplamak için çıkarken düşerek yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Erek Dağı’nda kendiliğinde yetişen ve bölgede ‘yayla muzu’ olarak bilinen uçkun bitkisini toplamaya giden Alican Dinler (12), dengesini kaybederek yaralandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dinler’in bulunduğu bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Hakkari’de görevde bulunan ambulans helikopter sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan helikopterle alınan yaralı çocuk, Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Burada ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuk tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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