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(Özel) DSİ’den Gevaş Yukarı Ark müjdesi Van'da Yukarı Ark sulama kanalı ekim ayında hizmete giriyor

İHA

(Özel) DSİ’den Gevaş Yukarı Ark müjdesi Van'da Yukarı Ark sulama kanalı ekim ayında hizmete giriyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Van'ın Gevaş ilçesinde yaklaşık 9 yıl önce yapımına başlanılan ancak tamamlanamayan Yukarı Ark sulama kanalının ekim ayında hizmete gireceği müjdesini verdi.
2012 yılında DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından kapalı boru sistemi nedeniyle kapatılan ve yıllardır ilçe halkının en büyük sorunlarından biri haline dönüşen Yukarı Ark sulama kanalının ekim ayında hizmete başlayacağı ifade edildi. Gevaş Ziraat Odası Başkanı Mesut Ergenç ve Sivil Toplum İnisiyatifi Dönem Başkanı Yusuf İdiz ile birlikte Yukarı Ark sulama kanalında incelemelerde bulunan DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, kanalla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Gevaş’ın en fazla tarımsal faaliyetlerini yürüten ilçelerin başında geldiğini ifade eden Şahna, “Geçmişten bugüne kadar su ile temas halinde olup, üretim zenginliğini elde etmiş olan ilçemizdeki sorunlara bizlerde hassas bir şekilde yardımcı olacağız ve ilçemizin sorunlarını gidermeye çalışacağız. 1970’te DSİ tarafından açık kanallar yapılmış, daha sonra basınçlı borulu kanallar icra edilmiş ve bu kanalların yapımı esnasında coğrafi nedenler, yüklenicilerin niteliksiz imalatlar yapması ve vatandaşın kendi kanalına sahip çıkmaması gibi gerekçelerden dolayı yapılmış olan bu imalatlar, bugüne kadar iyi bir şekilde hizmet vermez bir konumda. Özellikle 2018 yılında su kayıplarının asgariye indirilerek ilgili mahalde buranın bir an önce bitirilmesi talep edilmiştir” dedi.

"6 kilometre kanalımıza 4 milyon TL civarında ödeme gerçekleşecek"
DSİ tarafından toplam uzunluğu 9 kilometre olup ‘u’ şeklinde beton duvarlı kanal imalatın sürecine girildiğinin altını çizen Şahna, “2018'de ihalesini gerçekleştirmiş, firmamızla 2020 yılına kadar bir yolculuk yapılmış ancak niteliksiz imalatları ve ekonomik nedenlerden dolayı işimiz feshedilmiştir. O dönemde 3,5 kilometrelik civarında kaplama gerçekleştirilmiş olup, bu da vatandaşın hizmetine hazır halde. 2020 yılı içerisinde vekillerimizin büyük destekleri sonucunda burada kalan işimiz 5 milyon TL ile 2020 yılı yatırım programına alınmış, akabinde bakanlıktan gerekli izinler alındıktan sonra ihale süreci sonuçlanmıştır. Mevcut yapılacak olan toplam 6 kilometre kanalımıza 4 milyon TL civarında bir ödeme gerçekleşecek. Ödeneğimiz var, firmamız da belli. İş hedefi ile başladık ve İnşallah 2021 yılının eylül ya da ekim ayında bitirip vatandaşın hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Umarım bu kanalımız bittiği zaman, bölgede yaşayan Gevaş’ın üreten insanlarına dair daha iyi hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.
Gevaş Ziraat Odası Başkanı Mesut Ergenç ise DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna’nın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “DSİ Bölge Müdürümüz, şu anda yapılan çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri sundular. Müdürümüz zaten bu işin takipçisi olacak. Bizlerde kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Gevaş Sivil Toplum İnisiyatifi Dönem Başkanı Yusuf İdiz de, “Kanalla ilgili bizi detaylı bir şekilde bilgilendirdiniz. Geri kalan kısmının en kısa zamanda biteceğini umut ediyoruz. Bizler sivil toplum örgütleri olarak bu işin yapılmasında emeği geçen sizlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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