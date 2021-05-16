Van'da köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Ruken gözyaşları içinde defnedildi

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ruken Kolcu gözyaşları içinde defnedildi.



Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Kolcu ailesinin 6 yaşındaki kızı Ruken, sabah 07.00 saatlerinde evlerinin yakınlarındayken kaybolmuş, daha sonra evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde köpeklerin saldırısı sonucu ölü halde bulunmuştu. Otopsi raporunun ardından minik Ruken, gözyaşları içerisinde Beyüzümü Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilirken, olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Ruken Kolcu’nun dayısı Sürmeli İnan, “Yüzde 30 zihinsel engelli olan Ruken, tedavi görüyordu. Sabah 07: 00 saatlerinde evden çıktıktan 10 dakika sonra babası ve kardeşlerinin mahallede onu aradığı sırada, Ruken köpeklerin saldırısına uğramış. İlk olarak babası olay yerine gitmiş. Orada yaklaşık 20 köpek kıza saldırmış ve kızı yiyorlar. Babası köpekleri kovalamış ve kızını paramparça halde alıp eve gelmiş. O arada polis ekiplerine haber vermişler. Bu çok kötü bir durum, buna derhal müdahale edilmesi lazım” dedi.

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