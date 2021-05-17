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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

İHA

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Muş ve Van'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (5090 km/saat) şeklinde bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Muş’ta 26, Hakkâri’de 28, Van’da 27 ve Bitlis’te 23 derece olması beklenmektedir. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (5090 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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