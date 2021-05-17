Özel haber) Uçkun toplamaya giden vatandaşlar porsuk görüntüledi

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Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, uçkun toplamaya gidenler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı eteklerinde uçkun toplamaya giden Fırat Samsa ve arkadaşları, karşılarına nesli tükenmekte olan porsuğu görünce şaşırdı. Samsa hemen cep telefonuna sarılarak porsuğu görüntülerdi. Porsuk, kısa sür sonra gözlerden kayboldu.

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