Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

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Van’ın İpekyolu ilçesinde ayağı su giderine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Alipaşa Mahallesi’nde oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun ayağı, oturdukları sitenin otoparkındaki su giderine sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölge gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

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