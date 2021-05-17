Van’da ev yangını

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Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hacıbekir Mahallesi’nde meydana geldi. Daştan Aşan’a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde ise hasar meydana geldi.

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