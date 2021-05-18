Van’da kaçak avlanmış 15 ton canlı inci kefali ele geçirildi

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Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 15 ton canlı inci kefali ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca Muradiye’de yapılan devriyede, balık ağları içerisinde kaçak avlanmış 15 ton canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Ağlardan çıkarılan balıklar tekrar suya kavuşturulurken, kaçak av malzemeleri ise Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildi. Olayın faillerinin yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

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