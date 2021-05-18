Başkan Akman’dan ’19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 19 Mayıs'ın, milli mücadelenin fiili olarak başladığı gün olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, istiklal mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Bugünün, ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanması ülkemizin geleceği olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak, geleceğe daha umutla bakmamızı da sağlamaktadır” dedi.

“Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan sizlere emanet edilmiştir” diyerek gençlere seslenen Başkan Akman, “Sevgili gençler, sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitimi almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır. Biz Tuşba Belediyesi olarak siz gençlerimizi fazlasıyla önemsiyor, imkanlarımız doğrultusunda sizlere yönelik her projeyi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütün dünya ile beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs salgınının, İstiklal Savaşı’ndaki mücadele ruhu ve kararlılığı ile aşacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, gençlerimiz ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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