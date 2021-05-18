Vali Bilmez'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 102. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkışı millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran, kaderimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir adımdır. Bu yönüyle 19 Mayıs, Cumhuriyet tarihimizin miladıdır. Bağımsızlık mücadelemizin lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs gününü en çok güvendiği ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğü gençlerimize bayram olarak armağan etmiş ve kurulan Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, aynı zamanda dünya bilim standartlarını yakalamış, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Yüce milletimiz bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve siz değerli Vanlı hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

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