Başkan Tanış’tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanış, Millî Mücadele meşalesinin yakılışının 102. yılında ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep birlikte yaşamanın mutluluğu, gururu ve heyecanını yaşadığını kaydetti. 19 Mayıs’ın milletimizin sönmeyen ve sönmeyecek bağımsızlık meşalesi olduğunu kaydeden Başkan Tanış, “19 Mayıs 1919, vatanımızı işgal eden düşmanlara karşı Atatürk’ün önderliğinde başlatılan milli mücadelenin başlangıcı, istiklal ve hürriyet umutlarının inanca dönüştüğü, parlak bir geleceğe kavuşma azminin ve kararlılığının güçlendiği bir tarihtir. Bu tarih millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran, kaderimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir adımdır. Bu yönüyle 19 Mayıs, bağımsızlığımız adına bir dönüm noktası olmuş, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih sahnesinde güçlü bir biçimde yerini almasının yolunu açmıştır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve değerli Gürpınarlı hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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