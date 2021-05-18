Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi 

DHA

Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi 


VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör ögütüne yönelik Çatak ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nin Karataş Çukurları kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 5 şemsiye, 3 akü, 68 pil, 250 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Van DHA
2021-05-18 20:50:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu
Van Valisi Bilmez: Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması, halkta büyük memnuniyet yarattı
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması, ...
Vali Bilmez: “Kapının açılması Van halkında büyük memnuniyet oluşturdu”
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Kapının açılması Van halkında büyük ...
Başkan Sabırlı’dan Milletvekili Arvas’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan Milletvekili Arvas’a teşekkür
Başkan Tanış’tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve ...
Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas, Bahçesaray ilçesini ziyaret etti
Başkan Akman’dan engelli vatandaşa akülü sandalye
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan engelli vatandaşa akülü sandalye
Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması heyecanlandırdı
VANESOB Başkanı Berge: “İran Tarafını Bekliyoruz”
YEREL HABERLER VANESOB Başkanı Berge: “İran Tarafını Bekliyoruz”
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı ...
(Özel haber) Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor
YEREL HABERLER (Özel haber) Uçan balıkların muhteşem göçü devam ...
Ayıların kar sevinci
YEREL HABERLER Ayıların kar sevinci
Van TSO'dan 'Kapıköy' teşekkürü
YEREL HABERLER Van TSO'dan 'Kapıköy' teşekkürü
Van Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi’ni de yenileyecek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Caddesi’ni de ...
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
YEREL HABERLER Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı ...
Vali Bilmez'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve ...
Başkan Akman’dan ’19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ’19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve ...
Vali Bilmez inci kefalinin göç yolunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Bilmez inci kefalinin göç yolunda incelemelerde ...
Sazangillerin av yasağı devam ediyor
YEREL HABERLER Sazangillerin av yasağı devam ediyor
Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kerkenez tedavi altına alındı
Kapıköy-Van seferleri başladı
YEREL HABERLER Kapıköy-Van seferleri başladı
Van’da kaçak avlanmış 15 ton canlı inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da kaçak avlanmış 15 ton canlı inci kefali ele ...
Van'da kaçak avlanan 15 ton 'canlı balık' tekrar suya bırakıldı 
YEREL HABERLER Van'da kaçak avlanan 15 ton 'canlı balık' tekrar suya ...
Van Gölü'nde 15 ton inci kefali kurtarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 15 ton inci kefali kurtarıldı