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(Özel) Müzeler Haftası buruk kutlanıyor Van Urartu Müzesini 2021 yılında 5 bin 600 kişi ziyaret etti

İHA

(Özel) Müzeler Haftası buruk kutlanıyor Van Urartu Müzesini 2021 yılında 5 bin 600 kişi ziyaret etti

Her yıl 1824 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, Van'da korona virüs pandemisi nedeniyle buruk kutlanıyor.
Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla, UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs günü “Müzeler Günü” ilan edilirken, 1982 yılından beri ülkemizde 1824 Mayıs tarihleri arasında “Müzeler Haftası” kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından işlenen tema bu yıl “Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme” olarak belirlendi. Dünyada ve dolayısıyla Türkiye’de de etkili olan korona virüs, pek çok alanı etkilediği gibi kültür alanını da olumsuz etkiledi.
Müzelerin; tarih, sanat, bilim, eğitim ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, tanıtıldığı ve gelecek nesillere aktarıldığı yerler olduğunu ifade eden Van Müze Müdürü Erol Uslu, bu kapsamda insanlığın geçmişine ait eserleri ve bunların bulunduğu çevreyi araştırıp koruduğunu söyledi. Köklü bir tarihi geçmişe sahip, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van’da 27 Ağustos 2019 tarihinde ziyarete açılan Van Müzesinin herkesin gelip görmesi gerektiğini belirten Uslu, “Sadece Van ilinde yaşayan vatandaşlarımıza değil, tüm insanlığa hizmet eden şehrin ve ülkemizin göz bebeği ve çekim merkezi olacak müzelerin ziyaret edilmesini öneriyoruz. Ayrıca Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yoğun çalışmaları sonucunda, kısa sürede ülkemizde birçok müzede olduğu gibi Van Müzesinin sanal olarak ziyaret edilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Van Müzesini ve diğer müzelerimizi gezemeyen vatandaşlarımızın istemeleri halinde sanal olarak da gezebilme imkanına sahiptirler. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve geçmişe ait kültür mirasımızın korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan müze çalışanları başta olmak üzere tüm herkesin Müzeler Günü’nü ve Müzeler Haftası’nı kutluyorum” dedi.
Van Müzesini 2020 yılı içerisinde 16 bin 158 kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Uslu, 2021 yılı içerisinde ise şimdiye kadar 5 bin 600 kişinin gezdiğini söyledi.
Van Müzesini gezen yerli ve yabancı turistler ise müzeye hayran kaldıklarını ifade ederek, “Van Müzesinin dışarıdan göründüğü kadar büyük olacağını beklemiyordum. Tarih bandında da görüldüğü üzere Van’ın daha köklü bir geçmişi olduğunu öğrenmeye şimdiden başladık bile. Bu salgın koşullarında müzenin açık olması bizim için büyük fırsat” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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