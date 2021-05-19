Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Lütfi Boyalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, karum amirleri ve sporcu öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile son buldu. Van'daki 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, akşam meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-19 11:22:32



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