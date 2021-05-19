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Van’ın Çatak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çatak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Manto’nun Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören süne erdi.

Törene Çatak Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Manto, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, okul müdürleri ve jandarma personeli katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezinden geçen Çatak Çayı’nda, Çatak Belediyespor Rafting Takımı sporcuları tarafından Türk bayrağı açılarak görsel şölen sunuldu.

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