İpekyolu Belediyesinden sokak yenileme çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, prestij projeler kapsamında Cumhuriyet 3 ve 4. sokaklarda yenileme çalışması başlattı.

“Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz” projeleri kapsamında Bahçıvan Mahallesi’ndeki Cumhuriyet 3 ve 4. Sokaklarda yenileme çalışmalarının startı verildi. Kaldırım ve yol yenileme, dekoratif sokak aydınlatması ve peyzaj çalışması gibi pek çok yeniliğin yapılacağı sokaklar, kentin yeni cazibe noktalarından biri haline gelecek. Proje ile söz konusu sokakların mevcut potansiyellerinin de arttırılması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla görsel bir zenginliğin oluşacağını belirten yetkililer; bazalt, granit ve travertenlerden oluşacak kaldırım ve yol yenileme, araç yolu çizgisi, dekoratif sokak aydınlatması, altyapı yenileme ve kapsamlı peyzaj çalışmasının yapılacağınısöylediler.

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