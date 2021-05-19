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Edremit’in alt yapı sorunu tarihe karışıyor Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Bu proje, Van halkının Van Gölü’yle buluşmasına imkan sağlayacak”

İHA

Edremit’in alt yapı sorunu tarihe karışıyor Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Bu proje, Van halkının Van Gölü’yle buluşmasına imkan sağlayacak”

Van’ın turizmdeki en önemli ilçelerinden biri olan Edremit’in yıllardır süren altyapı sorunu, yapılan proje kapsamında ilk kepçenin vurulmasıyla tarihe karışacak.
Toplam 60 milyon TL gibi bir bütçenin harcanacağı projenin yaklaşık 500 günde tamamlanması hedefleniyor. İnşaatın birinci aşama yapımı 82 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 7 adet terfi istasyonundan oluşuyor. Bin 679 adet muayene bacası, 45 bin adet parsel bacasının imalatının yapılacağı çalışma, ilk olarak Elmalık, Yeni, Yeni Cami ve Eski Cami mahallelerini kapsıyor. Yüklenici firma Türem Limited ve Söğütlü Limited şirketleri ortak işbirliği ile yürütülen çalışmalar sonunda Edremit’te altyapı sorunu tarihe karışacak. Altyapı yapım işinin tamamlanmasıyla Van Gölü’nün kirliliğine yol açan etkenlerde ortadan kalkacak.

“Van Gölü daha temiz kalacak”
Temel atma töreninde bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Uzun süredir gündemimizde olan ve proje aşamasında olan Edremit kanalizasyon projesinin yer teslimi yapıldı. Bugün ilk kazmayı vuracağız. Bu Edremit ilçemizin büyük bir kısmının kanalizasyon sorununu tamamen çözecek. Bir kısmı Eski Edremit TOKİ arıtmaya gidecek, diğer kısmı da şu an yapılmakta olan ve 1 Haziran’da devreye alacağımız ileri biyolojik arıtma tesisine gidecek. Şu anki hat uzunluğumuz, revizyonlarla birlikte 82 kilometre civarındadır. Bugün ki değerle yaklaşık 40 milyon TL civarında, bu bitince fiyat farkı olan bir projedir ve yıllar arasında bu fiyat artacak. Edremit’in yeni imara açılacak olan Elmalık bölgesi dahil bütün kalan kısmın atık su sorununu tamamıyla çözecek. Van Gölü daha temiz kalacak, daha mavi kalacak ve inşallah Van halkının bu proje sayesinde Van Gölü’yle buluşmasına imkan sağlayacak” dedi.

“Van’ımızın tüm talepleri bire bir hayata geçirilecek”
Van’ın tüm taleplerinin hayata geçirileceğini söyleyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Alt ve üst yapısıyla, çevre ve güzelliğiyle Van doğunun serhat şehridir. 1 milyon 150 bin nüfusunun yaşadığı 13 ilçeden müteşebbis bir ilimiz. Bununla birlikte İran ülkesine sınır olan ilimiz; tarihi, kültürel güzelliğiyle eksikleri tamamlandığı zaman daha da güzel günler Van’ı bekliyor olacak. Daha güzel günlere ulaşmak için de Van’ın üç vekili olarak elimizden geldiğince kentin menfaatine olan projeleri Ankara’ya ulaştırırız. Kamu ve toplumsal projeler konusunda ciddi gayretlerimiz var. Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu yatırımlarımızın devamı var, ekonomik daralmadan dolayı da olsa durmak yok yolda devam. Hizmetlerle ilgili Van’ımızın tüm talepleri bire bir hayata geçirilecek” diye konuştu.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise emeği geçenlere teşekkür ederek, “Edremit için tarihi bir gün. Yaklaşık geçmişi 8 yıla dayanan, yapılmış bir projenin tekrar raftan indirilip son halini 2020 yılında aldıktan sonra bugün kazma vurma aşamasına geldi. Maalesef büyükşehirin bir ilçesi olmamıza rağmen ve şirin göl kenarında bir ilçe olmamıza rağmen altyapısı olmayan mahallelerimiz vardı. Bugün inşallah bu vurulan kazmayla birlikte altyapı sorunlarımızı da gidereceğiz. 2021 yılı içerisinde büyük bir kısmını çözmüş olacağız. 4 büyük mahallemize şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Tören, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın projenin tanıtımını yapmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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