İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sürüyor

İHA

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sürüyor

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı, üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç ederken izleyenleri adeta büyülüyor.
Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığının tatlı sulara göç yolculuğu devam ediyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir balık türü olan inci kefalinin her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı sulara doğru başlattığı göç izleyenlere görsel şölen sunuyor. Suyun akışının tersine doğru yüzen ve önüne çıkan engelleri uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor.
Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay üzerindeki balık bendine akın eden vatandaşlar, hem piknik yapıyor hem de bu muhteşem göç yolcuğunu izliyor. İnci kefali balığının muhteşem yolculuğunu izlemeye gelen vatandaşlar, “Balıklar suyun akışının tersine göç ederek görsel şölen sunuyor. Bu şöleni herkesin görmesi gerekir. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit’in alt yapı sorunu tarihe karışıyor Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Bu proje, Van halkının Van Gölü’yle buluşmasına imkan sağlayacak”
YEREL HABERLER Edremit’in alt yapı sorunu tarihe karışıyor Van ...
İpekyolu Belediyesinden sokak yenileme çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sokak yenileme çalışması
MHP heyetinden Van İl Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret
YEREL HABERLER MHP heyetinden Van İl Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret
Milletvekili Arvas husumetli aileleri barıştırdı AK Parti Van Milletvekili Abdulahar Arvas: “Salgının başladığı günden bu yana toplam 661 milyar liralık bir kaynak kullanılarak vatandaşlarımıza destek sağlanmıştır”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas husumetli aileleri barıştırdı AK ...
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Van´ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Van´ın Pamukkalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
YEREL HABERLER Edremit Belediye Meclisinden İsrail'e kınama
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
YEREL HABERLER Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı
(Özel) Müzeler Haftası buruk kutlanıyor Van Urartu Müzesini 2021 yılında 5 bin 600 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER (Özel) Müzeler Haftası buruk kutlanıyor Van Urartu ...
Van'ın yükseklerinde mayısta karla mücadele
YEREL HABERLER Van'ın yükseklerinde mayısta karla mücadele
(Özel haber) İnci kefali sazanlara uçmayı öğretti İnci kefallerinden sonra ssiraz ve azanlar da uçmaya başladı
YEREL HABERLER (Özel haber) İnci kefali sazanlara uçmayı ...
(Özel haber) Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı
YEREL HABERLER (Özel haber) Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri ...
Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Mayıs ayında 2-3 metreyi bulan karla mücadele ...
Van’ın Pamukkale’si ziyaretçilerini bekliyor Son yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı travertenler de pandemi sürecinde ziyaretçilerden mahrum kaldı
YEREL HABERLER Van’ın Pamukkale’si ziyaretçilerini bekliyor Son ...
Başkan Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Berge’den ‘19 Mayıs’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den ‘19 Mayıs’ mesajı
Van’da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı Silahla yaraladıkları şahsı defalarca yumrukladılar
YEREL HABERLER Van’da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ...
Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi 
YEREL HABERLER Van'da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele ...
Van'da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu
Van Valisi Bilmez: Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması, halkta büyük memnuniyet yarattı
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması, ...
Vali Bilmez: “Kapının açılması Van halkında büyük memnuniyet oluşturdu”
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Kapının açılması Van halkında büyük ...
Başkan Sabırlı’dan Milletvekili Arvas’a teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan Milletvekili Arvas’a teşekkür
Başkan Tanış’tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve ...