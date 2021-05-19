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Van'daki Beşiktaşlılar teknelerle meşale yakıp, Van Gölü'nde şampiyonluk kutlaması yaptı

DHA

Van'daki Beşiktaşlılar teknelerle meşale yakıp, Van Gölü'nde şampiyonluk kutlaması yaptı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)SÜPER Lig 202021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın Van'daki taraftarları, teknelerle Van Gölü'ne açılarak meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Havai fişeklerin de atıldığı göldeki kutlamaya, polis dalgıç ekipleri de eşlik etti.
Beşiktaşlılar Van Derneği'nin organizasyonunda Çarşı Van Grubu'na üye yaklaşık 250 taraftar, Edremit ilçesinde kiralanan 7 tekne ile Van Gölü'ne açılarak meşalelerle şampiyonluğu kutladı. Beşiktaşlı taraftarlar, girişte bekleyen polis ekipleri tarafından üst aramasından geçirildikten sonra sosyal mesafe kuralına göre teknelere alındı. 7 tekne ile göle açılan taraftarlar, meşale yakarak takımlarının lehine tezahüratlarda bulundu. Göl üzerinde 6 tur atan taraftarlara eşlik eden Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Acar, Beşiktaş´ın 16'ncı şampiyonluğunu kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. 
'VAN, BEŞİKTAŞIN KALESİDİR'
Acar," Karakartal Van Gölü'nde şampiyonluğunu kutluyor. Mutluyuz, 16'ncı şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Tabi çalınan şampiyonluklarımızı da saymasak. Van Beşiktaş için çok önemli. Van, Beşiktaş´ın kalesidir. Van depremine kulübümüz, taraftarlarımız bize sahip çıktılar. Biz de bütün şampiyonluklarımızı coşkulu bir şekilde burada kutluyoruz. İlk defa bir şampiyonluk Van Gölü'nde kutlandı. Başta Kulüp Başkanımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, yönetim kurulu, futbolcularımıza bize bu sevinci yaşattıkları için çok teşekkür ederiz. Bu sezon 3 kupa aldık. Önce kadın futbol takımımız birinci kupayı aldı. Sonra takımımız, hem Süper Lig Şampiyonu, hem Türkiye Ziraat Kupası Şampiyonu oldu. Van´ımızı ve Van Gölümüzü tanıtmak için özellikle böyle bir kutlama yaptık. Bu konuda bize yardımcı olan sayın valisine, emniyet müdürüne, ilçe kaymakamına , emeği geçen herkese teşekkür ederim "dedi.
'KULÜBÜMÜZ, VAN DEPREMİNDE BİZİ UNUTMADI'
2011'de yaşanan Van depremini hiç bir zaman unutmayacağını anlatan Acar, "Depremde kulübüz Van halkını yalnız bırakmadı. Kışın ortasında maçın 65'nici dadikasındo soyunup formalarını, atkılarını sahaya attılar. Bizi yalnız bırakmadılar. Biz de Van halkı olarak iyiliklerini hiç bir zaman unutmayacağız. İşte Beşiktaşlılık böyle bir şey. İyi insan olmadan, iyi Beşiktaşlı olunmaz. Van halkı, hala bunu dile getiriyor. Takımımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Beşiktaş Spor Kulübü Kongre üyesi Servet Aktaş ise, tarifi olmayan bur duygu yaşadıklarını belirterek," İnanın 3 gecedir yatmadan sevinç içerisindeyiz.  Van Gölü'nde böyle bir kutlama yaptığımız için çok mutluyuz "dedi.
Beşiktaş taraftarı Ezgi Çırakdal da Şampiyon olan takımıyla gurur duyduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-05-19 20:50:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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