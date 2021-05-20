Havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi civarında meskun mahalde havaya ateş açan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Van Kalesi civarındaki sahil kenarında meskun mahalde havaya ateş eden şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Olay yerinde çok sayıda boş AK47 ve tabanca kovanı olduğu görülerek şahısların yakalamasına yönelik olarak yapılan sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda olayın şüphelileri E.S., S.A., S.B. ve Ş.İ. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 1 adet AK47 (Kaleşnikof) tüfek, 4 adet AK47 tüfek şarjörü ve 1 adet fişek, 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör, 18 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen E.S., Ş.İ. ve S.B. isimli şahıslar tutuklanmış, S.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.