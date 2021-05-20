Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´ın İpekyolu ilçesinde havaya ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesinde Van gölü kıyısında meskun mahalde havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yaptıkları incelmede çok sayıda AK-47 ve tabanca kovanı buldu. Kimlikleri tespit edilen E.S., S.A., S.B. ve Ş.İ., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-20 10:09:15



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