Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Yurttepe Mahallesi’ne operasyon düzenlendi. Y.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet AK47 marka kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve 68 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken. Y.D. isimli şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesi akaryakıt otomasyon sistemiyle büyük tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi akaryakıt otomasyon ...
Erciş'te aşı için camilerden anons yapıldı
YEREL HABERLER Erciş'te aşı için camilerden anons yapıldı
Martılardan sonra Kargalar da inci kefali avında
YEREL HABERLER Martılardan sonra Kargalar da inci kefali avında
(Özel haber) Martılar, Çarpanak Adası'nda kuluçkaya girdi
YEREL HABERLER (Özel haber) Martılar, Çarpanak Adası'nda kuluçkaya ...
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ‘inci kefali’ paylaşımı
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ‘inci kefali’ ...
Van'daki Beşiktaşlılar teknelerle meşale yakıp, Van Gölü'nde şampiyonluk kutlaması yaptı
YEREL HABERLER Van'daki Beşiktaşlılar teknelerle meşale yakıp, Van ...
Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi
YEREL HABERLER Devletin hibe desteği Vanlı esnafı sevindirdi
Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı
Havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı
Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ...
Van'da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali ele ...
Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı (2)
YEREL HABERLER Van'da 19 Mayıs törenle kutlandı (2)
Van’da meşaleli gençlik yürüyüşü 'Ölürüm Türkiyem' eşliğinde meşaleli yürüyüşte renkli görüntüler
YEREL HABERLER Van’da meşaleli gençlik yürüyüşü 'Ölürüm Türkiyem' ...
Van’daki inci kefali ölümleri araştırılıyor
YEREL HABERLER Van’daki inci kefali ölümleri araştırılıyor
Van'daki Beşiktaşlılar teknelerle meşale yakıp, Van Gölü'nde şampiyonluk kutlaması yaptı
YEREL HABERLER Van'daki Beşiktaşlılar teknelerle meşale yakıp, Van ...
Beşiktaş taraftarının Van Gölü'nde şampiyonluk coşkusu
YEREL HABERLER Beşiktaş taraftarının Van Gölü'nde şampiyonluk ...
Emine Erdoğan ‘Van Gölü Sempozyumu’ için Van’a geliyor
YEREL HABERLER Emine Erdoğan ‘Van Gölü Sempozyumu’ için Van’a ...
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sürüyor
YEREL HABERLER İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sürüyor
Edremit’in alt yapı sorunu tarihe karışıyor Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Bu proje, Van halkının Van Gölü’yle buluşmasına imkan sağlayacak”
YEREL HABERLER Edremit’in alt yapı sorunu tarihe karışıyor Van ...
İpekyolu Belediyesinden sokak yenileme çalışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sokak yenileme çalışması
MHP heyetinden Van İl Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret
YEREL HABERLER MHP heyetinden Van İl Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret
Milletvekili Arvas husumetli aileleri barıştırdı AK Parti Van Milletvekili Abdulahar Arvas: “Salgının başladığı günden bu yana toplam 661 milyar liralık bir kaynak kullanılarak vatandaşlarımıza destek sağlanmıştır”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas husumetli aileleri barıştırdı AK ...
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı