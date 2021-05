Van'da 'Bal Yuvarlama' yarışması

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)VAN balını tanıtmak amacıyla Van Arıcılar Birliği tarafından 'Bal Yuvarlama´ yarışması düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada yarışmacılar, dik yamaçtan aşağı doğru bırakılan bal kutusunu yakalamak için mücadele verdi. 20 yarışmacının katıldığı etkinlikte bal kutusunu yakalayan yarışmacı altınla ödüllendirildi.

Van Arıcılar Birliği, 'Dünya Arı Günü' nedeniyle Van balını dünyaya tanıtmak için 'Bal Yuvarlama' yarışmasını başlattı. Van'ın Kurubaş mevkisinde düzenlenen yarışmaya 20 yarışmacı ile arıcılar katıldı. Yarışmacılar, İngiltere Cooper's Hill'de düzenlenen peynir yuvarlama festivalinde olduğu gibi, dik yamaçtan aşağı doğru bırakılan bal kutusunu yakalamak için yoğun mücadele verdi. Yarışma sırasında bazı yarışmacılar aşağı doğru inişte hızlarını alamayarak takla attı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada birinciliği ise Neçirvan Mamedi aldı. Yarışmayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Mamedi, "Van Arıcılar Birliği tarafından bu yıl ilk kez böyle bir yarışma düzenlendi. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kazanacağıma inancım her zaman tamdı. Çok büyük bir azim ve hırs gösterdim. Kazandığım içinde mutluyum. Koşarken baya zorlandım ancak gözüm daima hedefte idi. Ve sonuç olarak kazandım" dedi.

GELENEKSEL HALE GELECEK

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ise her yıl Mayıs ayının 20'sinde Dünya Arı Günü olarak kutlandığını belirterek, mayıs ayının Van ilinde de arıcılık sezonunun yoğun şekilde başladığı bir dönemi olduğunu söyledi. Van balını dünyaya tanıtmak istediklerini de belirten Tandoğan, "Bütün arıcılarımızın gününü kutluyoruz. Biliyorsunuz arıcılar kırsalda zor şartlarda çalışıyor. Nasıl arıcılar mevsim dinlemeden balın peşinden koşuyorsa aslında buradaki arkadaşlarımız da balın peşinden koşturarak bu zorlukları gündeme getirdi. Bugün 20 yarışmacımız yarışmaya katıldı. Birinci gelen arkadaşımızı kutluyoruz. Diğer arkadaşlara da teselli ödüllerimiz olacak. Bu ilkti ve her sene bunu geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

