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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran Belediyesinden nohut ekimi

İHA

Çaldıran Belediyesinden nohut ekimi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarımsal alanlarda çeşitliliği arttırmaya yönelik hazırladığı proje kapsamında nohut ekimi gerçekleştirdi.
Çaldıran Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendislerinin gözetiminde yapılan mercimek ekiminin ardından nohut ekimi de gerçekleştirildi. Ayrancılar mevkiinde bulunan hazine arazisine 10 dönüm mercimek ekilirken, 40 dönümlük nohut ekiminde de 60 çiftçiye tohumluk nohut desteğinde bulunuldu. Hedeflerinin tarımsal alanlarda çeşitliliği arttırarak çiftçiye daha çok katma değer sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz geçen yıldan beri bir ilke imza atarak ilçede tarımsal alanlarda çeşitliliği arttırmaya yönelik projeler başlattı ve yapılan projede başarılı olduk. Bu yıl da 10 dönüm üzerinde mercimek ve 40 dönümlük arazide nohut ekimlerini gerçekleştirerek 120 çiftçimize fon desteğinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın boş arazilerde ekimlerin gerçekleştirilmesinin talimatının ardından hemen gerekli çalışmaları yaptık. İlçemizde yıllardan bu yana gelen tek ürün olan buğday ekimden vazgeçilmesini sağlayarak daha farklı alanlardaki ürünlerin de yetişebileceğini göstermiş olduk. İlçemizin bakir topraklarının farklı tarımsal alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak ilçemizin ve çiftçimizin ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Tohum desteğini alan çiftçiler ise geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında olduğu gibi bu yıl da destek aldıklarını belirterek, “Gerçekleştirilen bu projede sadece buğday değil farklı ürünlerden de gelir elde edebileceğiz. Geçen yıl belediyenin ektiği mercimek ve nohudun hasadından sonra ihtiyaç sahiplerinin de faydalanması isabetli oldu. Bu tür projelerin devamını bekliyor, yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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