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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeve Şehitliğinde ‘Şafak vakti’ programı düzenlendi

İHA

Zeve Şehitliğinde ‘Şafak vakti’ programı düzenlendi

Van’da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 Müslümanın anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde ‘Şafak vakti’ programı gerçekleştirdi.
Van Valiliği ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 Müslümanın anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde ‘Şafak vakti’ programı gerçekleştirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve gençler, YYÜ Kampüs Camisi'nde sabah namazı kıldı. Şehitler için okunan 2 bin 500 Yasini Şerif'in hatim duasının yapılmasının ardından protokol üyeleri ve gençler, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 1915'te Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 Müslümanın anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlikte devam eden programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'anı Kerim tilavetinden sonra gençlik merkezi öğrencileri "Vay Vay Tarlası" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Program, katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi.

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