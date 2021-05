AK Parti’li Gülaçar: “İYİ Parti’nin Doğu ve Güneydoğu adaylarını HDP belirledi”

AK Parti Van Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, . İYİ Parti’nin Doğu ve Güneydoğu adaylarını HDP’nin belirlediğini söyleyerek, “Terörle iltisaklı olduğu bilinen bir partiyle kol kola gezmekten imtina etmeyen bir parti, şu an sözüm ona en milliyetçi parti olduğunu iddia ediyor” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, gazeteci Turgay Güler ve Metin Özkan’ın da katıldığı programda; Filistin meselesi, terör devleti İsrail’in eylemleri, AK Parti döneminde yapılan çalışmalar, yurtiçi ve yurt dışı terörle mücadele gibi birçok konu ele alındı. AK Parti öncesi ve şimdiyi kıyaslayarak söz alan Gülaçar, “Türkiye eski Türkiye değil artık. Bizler AK Parti öncesi ile AK Parti dönemini mukayese ettiğimiz zaman tarif edilemeyecek derecede büyük mesafeler kat ettik. İster ekonomi alanında olsun ister sağlık alanında olsun; iletişim, eğitim ve savunma sanayisi olmak birçok alanda yeniliklere imza attık. Zayıf olduğumuz yer altı kaynaklarında ise şu an doğalgaz çalışmalarında da müjde üstüne müjde geliyor. İnşallah bu daha da artacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İsrail Devlet Başkanı Netanyahu’ya benzetmesi üzerine de yorum yapan Gülaçar, “15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiremeyen gücün herkes farkındadır. Bu güç Amerika’dır. Dünya mazlumlarının yegane temsilcisi olan, her daim mazlumun yanında duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmak için ülkemize birçok operasyon yapıldı. Ekonomik operasyonların dışında muhalefete de bu nefret dilini aşılayan aynı adrestir. Biz kimin ne olduğunu, ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. İmamı Şafi'ye sordular, ‘Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?’ Dedi ki, ‘Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür.’ İşte bu vecize bize her şeyi apaçık gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Programın kapanışında Millet İttifakı’nın durumu üzerine yapılan konuşmalarda ise Gülaçar, “İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi’ni yeteri kadar milliyetçi olmadığı için eleştirerek kuruldu. Buradan iddia ediyorum. İYİ Parti’nin Doğu ve Güneydoğu adaylarını HDP belirledi. Terörle iltisaklı olduğu bilinen bir partiyle kol kola gezmekten imtina etmeyen bir parti, şu an sözüm ona en milliyetçi parti olduğunu iddia ediyor” diye konuştu.

