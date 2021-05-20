Gürpınar Belediyesinden “Prestij Cadde” Çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamına alınan yaklaşık 2.5 kilometrelik hastane yolu caddesi baştan aşağı yenilenecek.

Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamında Gürpınar Devlet Hastanesi ve okullar bölgesinin bulunduğu alanı ilçe merkezine bağlayan caddeler yenileniyor. İlçe için önemli bir cadde olan Hastane Yolu Caddesi, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan proje ile birlikte hak ettiği noktaya gelecek. Proje kapsamında yaya kaldırım yolu, dekoratif aydınlatma, kaldırım altında fiberoptik hattı, otomatik sulama sistemi ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Yol boyunca bin 200 ağaç, ağaççık ve çalı grubundan bitkilerle zenginleştirilecek caddeye ayrıca 1500 metrekare alana sahip park ve dinlenme alanı inşa edilecek. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, projenin titizlikle hazırlandığını ve kısa bir süre içerisinde ihale sürecinin başlayacağını bildirdi. Gürpınar’ın hak ettiği hizmeti alması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Tanış, “Hastane yolu caddemiz için tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Yapacağımız çalışma ile 2 buçuk kilometre uzunluğa sahip caddemiz modern bir görünüme kavuşacak. İnşallah kısa süre içerisinde ihale aşamasını tamamlayarak ilk kazmayı vuracağız. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Gürpınar’ı daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

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