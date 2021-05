Kaymakam Duman’dan mahalle ziyaretleri

Van’ın Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ve beraberindeki heyet, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, beraberindeki Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muammer Taşdelen, Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Veziroğlu, Tuşba İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Übeydullah Arvas ile ilçeye bağlı Bağdaşan, Karaağaç, Ermişler, Çolpan, Çakırbey ve Sağlamtaş mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda ise ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Korona virüsle ilgili tedbirlerin önemine değinen ve aşı sırası gelen vatandaşların bir an önce aşılarını yaptırmalarını isteyen Kaymakam Duman, "Mahallelerimizi devamlı gezerek muhtarlarımızla birlikte sorunlarını yerinde göreceğiz. Amacımız mahallelerimiz hakkında bilgi sahibi olmak ve sorunların çözümlerini bulmak. Mahallelerin eksiklerini yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamak ve pandemi döneminde halkımızı bilinçlendirerek bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatmaktır" ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık yapan üreticilerin talepleri ve güncel sorunlarını dinleyen ve bunları not ettiren Kaymakam Duman, ardından mahallelerde aile ziyaretlerinde bulunarak ailelerin durumuyla ilgili Tuşba İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Übeydullah Arvas'tan bilgiler aldı.

İlçe Kaymakamı Duman, mahallelerde vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ettikten sonra ilçe merkezine döndü.

