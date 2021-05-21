İpekyolu Belediyesinden sokak yenileme çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kentin simge sokaklarından biri olan Taraftar Sokağı’nı yeniden düzenlemek için çalışma başlattı.

İpekyolu Belediyesinin “Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz” projeleri kapsamında sokak yenileme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmayan İpekyolu Belediyesi, talep ve öneriler doğrultusundaki projelerini birer birer uygulamaya koyuyor. Taraftar Sokak esnafının taleplerine kayıtsız kalmayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda sokağın proje çizimlerine başlandı. Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıp, ilçenin çehresini değiştirecek pek çok projelerinin hazır olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Aslan, 2021 yılının İpekyolu için yatırım yılı olacağını ifade ederek, “İpekyolu Belediyesi olarak ilçemizin pek çok noktasında çalışmalar başlattık. Taraftar Sokağımız için de esnafımızın talebi doğrultusunda yenileyecek bir proje hazırladık. Yenileyeceğimiz bu sokakla, esnafımızın yüzünün güleceğini ümit ediyor, sokağın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vanlı sporseverler ile sokak esnafına özgün bir şekilde dizayn edilecek çalışmanın tamamlanmasıyla sokakta; dekoratif aydınlatmalar, kaldırım ve zemin yenileme, ihtiyaca göre mimari fonksiyonlar, yaya kaldırımları, peyzaj uygulaması, cephe ve tek tip tabela gibi pek çok yenilik yapılacak.

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