Soydan Kavşağı’nın yol çizgileri tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında yenilediği Soydan Kavşağı ile eski Vali Konağı arasında bulunan caddenin yol çizgi ve uyarıcı tabela çalışmaları tamamlandı.

‘Prestij Cadde’ projeleri ile kentte değişim ve dönüşüm başlatan Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamda 17 günlük tam kapanma sürecinde kaldırım, asfalt ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan cadde trafiğe açıldı. Son olarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yol çizgisi ve uyarıcı tabelaları da takılan cadde yeni görünümüyle kentte ayrı bir güzellik kattı. Caddenin kavşak bölgelerine Van Büyükşehir Belediyesinin logosuna da yer verildi.

Yapılan yenilik çalışmalarından dolayı cadde esnafı ve vatandaşlar Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, çalışmaların kent genelinde sürdürülmesini istediler.

Öte yandan, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Çohaz Petrol Kavşağı’nda yürütülen ışıklı ikaz ve sinyalizasyon altyapı çalışmaları tamamlandı. Kavşağın hafta sonu asfaltının dökülerek ulaşıma açılması planlanıyor.

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