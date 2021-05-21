Özalp ilçesinde kuraklık endişesi

– Van’ın Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, yapılan saha çalışmaları sonucunda ilçe genelinde yüzde 60 ile 70 arası kuraklık yaşandığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, yağış oranının çok düşük olması ve kış aylarında kar yağışının az olması nedeniyle istenilen düzeyde verim alınamayacağını belirterek, “Çiftçimiz şu an sulama kanalı açmış, ancak su olmaması nedeniyle sulama yapamıyor. Şu an bulunduğumuz tarla nisan ayında ekilmiş ve ürünün boyu 20 ile 25 santimetre olması gerekirken yağışların olmamasından dolayı sadece yeşermiş olarak duruyor. Arpa yüzde 60 ile 70 sararmaya başladı. Bu ürünün biçilmesi mümkün değil. İlçe genelinde yüzde 60 ile 70 arasında bir kuraklık yaşanıyor. Bağrıaçık sınırları içerisinde bulunan Ak Gölü’nün kuruması bunun bir ispatıdır” dedi.

Çiftçilerden Abdullah Yağız ise su olmadığını belirterek, “Bizim memleketimizde kar yağmazsa su da olmaz. Bu yıl istenilen düzeyde kar ve yağmur yağmayınca su kaynakları da kurudu” ifadelerini kullandı.

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