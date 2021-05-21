Başkale'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Yavrucak Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arazi aramatarama faaliyeti yapan ekipler, 60 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el telsizi ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN, (DHA)

2021-05-21 20:55:45



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