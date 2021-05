600 bin yıllık Van Gölü’nde ilk kez ‘dalış okulu’ açıldı Edremit Dalış Okulu hizmete açıldı

Van’ın merkez Edremit Belediyesi, 600 bin yıllık Van Gölü’nde dalış turizmini yaygınlaştırmak amacıyla kentin ilk dalış okulunu hizmete açtı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün sırları, dalış turizmiyle gün yüzüne çıkıyor. Özellikle dalış turizmini yaygınlaştırmak amacıyla harekete geçen Edremit Belediyesi, kentin ilk dalış okulunu hizmete açtı. Edremit Dalış Okulu’nun açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve dalgıçlar katıldı.

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, dalışseverleri Van Gölü’nün altındaki gizemi keşfetmeye ve özellikle dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini görmeye davet ederek, “Van Mercan balığımız da yeni keşfedildi. Bu balığın 500 bin yıllık olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden tüm dalgıçları Van’a bekliyor, dalış okulumuzun ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Dalış okulunun açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise dalış okulu ile birlikte Van Gölü Havzası’nda dalış turizminin gelişeceğini belirterek, “Halkımız denizin üstü gibi denizin altındaki zenginliklerle de buluşacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



“Van Gölü’nün sırlarını aralamak dalgıçlara düşüyor”

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı ve Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da Van Gölü’nde resmi olarak ilk kez yetkili bir dalış okulunun açıldığını belirterek, “Ülkemizde lisanslı dalgıç sayısı 400 bindir. Van Gölü’nün her tarafında dalış merkezlerinin olması gerekiyor. Çünkü Van Gölü, 600 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Çok sayıda sırlarla dolu ve bu sırları aralamak da dalgıçlara düşüyor. Van Gölü’nün hep üstü görülüyor. Altını da biz görüyoruz. Van Gölü ciddi bir kirlilik tehditti altındadır. Dalgıçlar da bu kirliliği görüp belgelemek ve bu çerçevede önlem almaya katkı sağlarlar. Okulun açılmasından dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.