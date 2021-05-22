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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış elçisi Arvas yeni sulhlere öncülük ediyor

İHA

Barış elçisi Arvas yeni sulhlere öncülük ediyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’te barışa öncü oldu.
Seçildiği günden bu yana hem Van hem Erciş ilçesi ile ilgili önemli sorun ve sıkıntıların çözümüne katkı sunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, toplumsal meselelerde de girişimlerini sürdürüyor. Şu ana kadar birçok konuda girişimde bulunan ve önemli meseleleri çözen Arvas, son olarak Erciş ilçesindeki iki ayrı husumetli ailenin barışında öncü oldu. İki ayrı mahalledeki ailelerin barıştırılmasında çaba sarf eden Arvas, yapılan görüşmeler ve istişareler neticesinde Erciş Kocapınar ve Tekler mahallesindeki ailelerin barışını sağladı.
Husumetli ailelerin barıştırılması sonrası yapılan açıklamada o görüşmeler ve barışlarla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesinde Memani ve Beboi aşiretlerine mensup Kurt ve Taşdeniz aileleri arasında geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar maalesef bir cana mal olmuştu. Milletvekili Abdulahat Arvas, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile komutanlığın istişareleri ile barış sağlanması noktasında adımlar atıldı. Nurettin Kurt’un Çelebibağı Mahallesindeki ikametgahında verilen barış yemeği ile sulh yapıldı.
Aynı şekilde muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarının açık olduğu bilinen Bayram ilesinin fertleri arasındaki husumet nedeniyle Tekler Mahallesinde aileyi ziyaret eden Milletvekili Arvas ve Mehmetbeyoğlu, akrabalar arasındaki küskünlük büyümeden, husumet barış ile sonuçlandırıldı.
“Barışa katkı sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum”
Barışların sağlanması sonrası bir açıklama yapan Arvas, ‘İslâm’ kelimesinin ifade ettiği anlam en geniş manasıyla, Allah ve Resulü’nün razı olduğu, insanların sulh ve sükun içinde yaşadıkları huzur dolu bir hayatın adı olduğunu ifade ederek, “Bu özellikleri itibariyle İslâm, sevgi ve barış dinidir. Müslüman olmanın şartı inanmak, inanmanın şartı da sevmektir. Bu değerlerde sevgi, toplum hayatında barışın teminatıdır. İslam dini, toplum dinidir. Öğretileri ve ilkeleri evrenseldir. Bu nedenle barış ve kardeşliğe öncelik vermiştir. Bu vesileyle bölgemizde toplumsal barışa katkı sunmaktan, bu tür hayır işlerine müdahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Barışa, selamlığa, esenliğe katkıda bulunan ve bizi kırmayan herkesten Cenabı Hak razı olsun. Bugün biz barışı sağlamazsak, gelecek nesillere miras olarak bugünün sorunlarını bırakmış oluruz. Onlara husumeti devretmiş oluruz. Müslüman olarak bu konularda lazım geleni ve gereğini yapmak zarurettir. Müminler olarak aramızdaki küskünlükleri, kırgınlıkları gidereceğiz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz, muhabbetimizi arttıracağız. Bunlar için evvela aramıza nifak tohumları ekilmesine müsaade etmeyecek, hep birlikte buna karşı duracak, fırsat vermeyeceğiz. Bu nedenle toplumsal barış İslam’ın gereğidir. Bu kapsamda toplumsal barışa, aileler arasındaki husumetlerin sulh ile neticelenmesine vesile olan, katkı sağlayan İlçe Kaymakamına, kanaat önderlerimize, güvenlik güçlerimize ve barış günü yanımızda olup buna şahitlik eden değerli hemşerilerime, tabi ki barışa rıza gösterip bizleri kırmayan taraflara selam olsun. Muhakkak ki kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah’a aittir” dedi.

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