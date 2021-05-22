Van'da, firari silahlı saldırı şüphelisi baba- oğul yakalandı 

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VAN, (DHA)VAN'da, arsa satışındaki anlaşmazlık nedeniyle Ş.G.'yi dövüp, tabancayla ağır yaraladıktan sonra kaçan S.B. ve oğlu F.B., polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu ise adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, çarşamba günü, merkez İpekyolu ilçesinde meydana geldi. S.B. ile oğlu F.B., arsa satışındaki anlaşmazlık nedeniyle Ş.G.'yi dövüp, tabancayla ağır yaraladı. Ş.G., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay sonrası kaçan S.B. ve F.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Silahı kullandığı belirtilen S.B. ve yanındaki oğlu, Başkale ilçesine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.B. ise adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2021-05-22 15:39:35



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