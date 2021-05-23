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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri Kent Danışma Kurulunda konuşuldu

İHA

Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri Kent Danışma Kurulunda konuşuldu

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan Kent Danışma Kurulu toplantısında büyükşehir ve ilçe belediyelerinin vizyon projeleri anlatıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fidanlık Parkında gerçekleştirilen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Tuşba Belediyesi Başkanı Salih Akman, Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Toplantının konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tek amaçlarının Van’ın menfaati, Vanlıların menfaati ve Van’ın geleceği olduğunu belirterek, kentin geleceği ile ilgili kararlar alırken de bu kentte yaşayanların karar alma süreçlerinde katkılarını, eleştirilerini ve desteklerini almak istediklerini söyledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Bu tür toplantılarla bizlerin iletişim kanallarını açık tutmamız gerekir. Bizlerin amacı Van’ı büyütmek ve daha modern bir kent haline dönüştürmek. Bunun için de Van Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede yatırımlarımız son hızıyla devam ediyor. Bir kentin yönetiminde orada yaşayanların sözü yoksa bir eksiklik vardır” dedi

“Sahilleri tekrar Vanlılarla buluşturmanın gayretindeyiz”
Bu kentin aydınları, kanaat önderleri ve bu kente ilişkin derdi olanlarla sürekli istişare halinde olacaklarını ifade eden Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Buranın altyapı sorunları var. Sosyal sorunları var. Ekonomik sorunları var. Ama hepsinin başında kutuplaşma ve bir araya gelememe problemi gelmektedir. Bizlerin fiziki sorunlarımızı mutlaka çözmemiz gerekiyor. İmkânlarımız ölçüsünde bir tercih sırası da yapmamız gerekir. Bizler burada somut çıktılar istiyorsak, inanıyorum ki bu yapılan toplantıların katkısı olacaktır. Bugün Van Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin önerilerinizi desteklerinizi de istiyoruz. Dünyada birçok kent suyla buluşmak için büyük çabalar harcarken bizler suyun kenarında olan bir kentte yaşıyoruz. Ama bizler bu suyun kenarına ahırlarımızı yapmışız. Yani sırtımızı göle dönmüşüz. Şu anda bu sahili tekrar Vanlılarla buluşturmak ve hayvanlarımızı otlattığımız bu alandaki ahırları temizleyip bu bölgeyi tekrar Vanlılarla buluşturma gibi bir gayretimiz var. Burada hem Tuşba, hem İpekyolu, hem de Edremit belediyelerimizin ciddi çalışmaları var. İnşallah bizler de Fidanlık Sahil Parkı ve yolu başta olmak sahil kesimindeki projelerimizle buraya ciddi bir katkı sağlıyoruz.”

“Her alanda vizyon projelerimizi hayata geçiriyoruz”
Kentte yapılan millet bahçeleri projelerine de değinen Vali Bilmez, “Yaptığımız çalışmalarla ilgili öneri ve fikirlerinizi de almak istiyoruz. Bu noktada da bu kentte bir kamuoyu oluşturmamız gerekir. Yapılan araştırmalarda kentin en büyük sorunun işsizlikten bile önce ulaşım olduğu ortaya çıktı. Burada sorunu çözmek için çalışmalar yapıldı. İnşallah bu çalışmalar devam da edecek. Her alanda vizyon projelerimiz var. Bunları hayata geçiriyoruz. Bu toplantılarımızın devam etmesi dileğiyle hepinize katılımlarımızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Van Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan ve Doç. Dr. Ali Özvan, Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri ile ilgili birer sunum yaptı. Daha sonra merkez ilçe belediyelerinin sunumları ile devam eden toplantı, katılımcıların Fidanlık Parkı ve sahilini gezmeleri ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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